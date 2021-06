Jeep Wrangler 4xe: Den Stecker gibt es auch fürs Grobe

Turin – Den Anschluss an die Steckdose will offenbar kein Autohersteller mehr verpassen. Die Stellantis-Tochtermarke Jeep hat im Vorjahr sachte mit der Elektrifizierung begonnen und erstmals den Renegade und den Compass mit jeweils zwei Plug-in-Hybridsystemen versehen. Was die neue Technik angeht, gibt sich die US-Marke recht zuversichtlich, denn nun legt sie in einem Revier nach, das nach robusten Fahrqualitäten verlangt: im Offroadbereich. Gemeint ist folglich der Wrangler, den selbst Furten und Felsen nicht aus der Bahn hauen. Das soll auch so sein, wenn ihn anstelle eines rustikalen Diesels oder eines hochgezüchteten Benziners eine innovative Antriebstechnik in Bewegung versetzt.