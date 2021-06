Audi Q4 e-tron: Vier Ringe glühen elektrisch wie nie

Neustadt in Holstein – „Der sollte ein Erfolgsmodell werden.“ Das sagt Gudrun Glück, Pressesprecherin von Audi in Österreich, nicht nur aus berufsbedingter Position. Denn mit dem neuen Elektrischen der Ingolstädter, dem als „kompakt“ eingestuften Q4 e-tron, wird der erste Schub in Richtung einer größeren Kundenschicht gelingen – weil das Kompakt-SUV preislich dafür tauglich ist (ab 43.000 Euro) und technologisch höchst interessante Details bietet. Dazu ist die Wahlmöglichkeit breit: Zwei Batteriegrößen (52 bzw. 77 kWh) und drei Leistungsstärken (170, 204 und 299 PS) sind verfügbar, die kleineren Versionen bieten Heck-, das große Modell Allradantrieb. Und dazu kommt noch die Frage „Wie hätten’S ihn denn gern? Als SUV oder Sportback?“