TT-Kommentar zur EM: Zurückhaltung bei der Zielsetzung

Auch ÖFB-Präsident Leo Windtner sprach gestern bei der offiziellen Verabschiedung des österreichischen Fußball-Nationalteams noch einmal die Zielsetzung an: „Wir sind jetzt das dritte Mal bei einer Europameisterschaft dabei und wollen erstmals ins Achtelfinale. Mehr sagen wir noch nicht.“ Am Vortag hatte Sportdirektor Peter Schöttel gemeint: „Wir können eine gute Europameisterschaft spielen.“ Aber was ist eine gute Europameisterschaft?