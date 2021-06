Leclerc holte sich in Baku die Pole, Red Bull kassiert Schlappe

Charles Leclerc holte sich in Baku die Pole. © imago

Baku – Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat in Baku seine zweite Pole Position in Folge eingefahren. Der Monegasse geht wie vor zwei Wochen in Monaco vom ersten Startplatz in den Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan am Sonntag (14.00 Uhr/ORF 1). Zweiter und heimlicher Sieger des Tages wurde Mercedes-Star Lewis Hamilton. Die favorisierten Red-Bull-Boliden von WM-Leader Max Verstappen (3.) und Sergio Perez (7.) mussten nach einem bizarren Qualifying-Ende bittere Schlappen verdauen.

Verstappen kletterte nach dem Unfall aus dem demolierten Rennfahrzeug... © Charles Coates / LAT Images/Imago

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat im letzten Training vor dem Formel-1-Rennen in Aserbaidschan einen Dämpfer erlitten. Der Niederländer rutschte mit seinem Red Bull am Samstag in Kurve 15 des Stadtkurses von Baku in die Streckenbegrenzung und musste die Übungseinheit vorzeitig aufgeben. Verstappen kletterte nach dem Unfall frustriert aus dem demolierten Auto, setzte sich kurz auf einen Betonblock und kehrte dann zurück in die Garage.

... und setzte sich erst einmal frustriert auf einen Betonblock. © Sutton/Imago

Angesichts starker Zeiten in den ersten Trainings ist der 23-Jährige Mitfavorit für den Sieg im sechsten Grand Prix der Saison. Zur Qualifikation am Nachmittag dürfte sein Red Bull wohl wieder einsatzfähig sein. Verstappen hatte zuletzt mit seinem Sieg in Monaco die WM-Führung übernommen. Vor dem Rennen am Kaspischen Meer am Sonntag (14.00 Uhr/ORF 1, Sky) liegt er vier Punkte vor Titelverteidiger Lewis Hamilton.