Wandern auf den Seychellen: Der Strand ist nicht das Ziel

Während des Einreisestopps standen Hotels und Restaurants leer, und das in einem Land, das 70 Prozent des Volkseinkommens über den Tourismus erwirtschaftet. Auch die Hochseefischer, die bis zu zwei Wochen auf dem Meer bleiben, hatten keine Arbeit. Keiner nahm die großen Fische ab, die meist an Hotels verkauft werden.

Der ehemalige Fußballplatz der Schule in Cascade Village ist heute ein beliebter Treffpunkt für Wanderer. Und Ausgangspunkt für die Tour auf den Mont Sébert. Um zehn Uhr morgens steht die Sonne bereits hoch am Himmel. Das Klima hier vor der Küste Ostafrikas ist heiß, feucht und tropisch, etwa 500 Kilometer südlich des Äquators.

Die Böden sind so fruchtbar, dass alles, was einmal angepflanzt wurde, wild weiterwächst: Zitronengras und Zimt, Avocado und Ananas, Banane und Brotfrucht. Kokospalmen nicken sich mit filigranen Wedeln zu. Wasserfälle ergießen sich in türkisblaue Seen.