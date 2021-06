Paragleiter musste in Baum notlanden: Einsatz in Außervillgraten

Außervillgraten – Glimpflich ist ein Unfall beim Paragleiten für einen 51-jährigen Deutschen ausgegangen. Der Mann startete am Samstag um 11.43 Uhr im Bereich des Thurntaler in Außervillgraten. Die Bremsleine seines Fluggerätes verhängte sich und ließ sich nicht mehr lösen, wie die Polizei beschreibt. Der Mann musste deshalb schleunigst landen. Das Gelände war dafür zu steil. Deshalb entschied sich der Mann, in einem Baum notzulanden.