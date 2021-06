Kinokartenverlosung für "100 % Wolf"

In „100% Wolf“ stammt Hauptfigur Freddy Lupin aus einer Familie von reinrassigen Werwölfen. Er kann seine erste Verwandlung an seinem 13. Geburtstag kaum erwarten. Doch als es endlich soweit ist, muss er mit Schrecken feststellen, dass er sich statt in einen Wolf in einen rosafarbenen Pudel verwandelt und er landet schließlich in einem Hundezwinger. Dort lernt er Hündin Batty kennen, die zu seiner besten Freundin wird. Gemeinsam planen sie ihre Flucht.