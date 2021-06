Wind brachte Segelboot am Achensee zum Kentern: Seglerin gerettet

Eben am Achensee – Eine Frau ist am Samstag mit ihrem Segelboot am Achensee gekentert und musste von der Wasserrettung geborgen werden. Die 38-Jährige unternahm einen Segeltörn, als sie gegen 13 Uhr wegen starken Windes mit ihrem Boot im Bereich Schwarzenau kenterte. Zu diesem Zeitpunkt war sie etwa 50 Meter vom westlichen Seeufer entfernt.