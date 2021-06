Mit Pfanne auf dem Herd eingeschlafen: Feuerwehr löschte Brand in Wenns

Wenns – 80 Mann der Feuerwehren Wenns, Arzl, Jerzens und Imst standen am frühen Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Einsatz. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 73-Jähriger in Wenns eine Pfanne mit Fett auf den Herd gestellt, die Platte auf hoher Stufe eingeschaltet und war daraufhin ins Wohnzimmer gegangen, wo er auf der Couch einschlief. Nach einiger Zeit weckte ihn starker Rauch.