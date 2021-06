Lagerfeuerparty am Inn führte zu Einsatz in Imst, zwei Männer angezeigt

Imst – Weil mehrere Personen eine starke Rauchentwicklung, Flammen und abgefeuerte Raketen bei der Raftingeinstiegsstelle in Imst gemeldet hatten, rückten am Samstagabend gegen 19 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort trafen sie eine Gruppe an, welche den Abend am Inn mit einer Lagerfeuerparty verbringen wollte.