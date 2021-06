Leben mit Zwillingen: Das Glück kam im Doppelpack

Felix und Simon wollen bei diesem warmen Wetter lieber gleich ins Schwimmbad gehen, aber für unser Foto-Shooting beißen die Jungs noch die Zähne zusammen und kraxeln im Innsbrucker Hofgarten an den Kletterseilen hoch. Fad wird den beiden Fünfjährigen nicht so schnell, denn schließlich sind sie ein eingespieltes Duo. Die zwei Buben sind zweieiige Zwillinge – sie ähneln sich zwar, schauen aber nicht identisch aus, in manchen Dingen ticken sie gleich, in manchen verschieden.