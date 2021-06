Abwerzger drängt auf einstimmigen Beschluss für Kickl als Parteiobmann

Es gehe darum, nun „zügig“ vorzugehen, zu entscheiden und dann so rasch wie möglich einen Bundesparteitag mit der Wahl Kickls abzuhalten, so der Tiroler FPÖ-Chef. Länger mit der Entscheidung zuzuwarten, sei „nicht im Sinne der Bundespartei“. Er hoffe jedenfalls auf ein entsprechendes Ergebnis der Präsidiumssitzung am Montag. Angesprochen auf die zuletzt auf der Bremse stehende oberösterreichische Landespartei, meinte Abwerzger: „Ich gehe davon aus, dass es zuletzt Gespräche mit den Oberösterreichern gegeben hat“. Einen Kickl-Gegenkandidaten erwartete er nicht - zumindest „nicht einen, der dieselbe Qualität wie Kickl hat“.