Park auf Stelzen: Eine grüne Insel für New York

Nach jahrelangen Diskussionen, Verzögerungen und Kosten-Explosionen hat New York einen neuen Insel-Park. Hunderte Menschen strömen seit Ende Mai zu „Little Island“ an der Westküste Manhattans, einem auf Stelzen im Hudson River gebauten Park. Neben Blumen, Wiesen und Ausblicken auf die Skyline Manhattans bietet die Anlage auch Theateranlagen für Veranstaltungen unter freiem Himmel. Finanziert wurde der Bau von Medien-Mogul Barry Diller mit rund 260 Millionen Dollar (etwa 210 Millionen Euro).

An der Stelle von „Little Island“ lag einst der Pier 54, eine Anlegestelle für Ozeanriesen der britischen Schifffahrtsgesellschaft „Cunard-White Star“. 1912 legte hier die „Carpathia“ an, mit mehr als 700 geretteten Passagieren der gesunkenen „Titanic“ an Bord. 1915 legte von hier die „Lusitania“ ab, wenig später wurde sie vor der Südküste Irlands von einem deutschen U-Boot versenkt, knapp 1200 Menschen starben. Später verrostete der Pier, heute erinnert lediglich eine rostige Stahlstruktur mit der Aufschrift „Cunard White Star“ an die historische Bedeutung. Daneben stehen seit Kurzem Schilder mit der Aufschrift: „Welcome to Little Island“.