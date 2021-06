Tote bei türkischem Angriff nahe Flüchtlingslager im Irak

In der irakischen Stadt Sulaimaniyah demonstrierten Kurden gegen die Angriffe aus der Türkei.

Bagdad – Bei einem türkischen Drohnenangriff in Nähe eines Flüchtlingslagers im Irak sind einem Kommandanten der kurdischen Peschmerga zufolge drei Menschen getötet worden. Das irakische Präsidialamt teilte mit, der Angriff in der nordirakischen Stadt Mahmur nahe Erbil sei eine "ernsthafte Eskalation, die das Leben von Bürgern sowie Flüchtlingen gefährdet", wie die staatliche Nachrichtenagentur INA am Sonntag mitteilte.