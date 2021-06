Nullnummer gegen Slowakei: ÖFB-Team enttäuscht bei der EM-Generalprobe

Augen zu und durch: Gegen die Slowakei blieben David Alaba (l.) und Co. weit hinter den Erwartungen. © HERBERT NEUBAUER

Wien - Die Generalprobe der österreichischen Nationalmannschaft für die Fußball-EM ist nicht nach Wunsch verlaufen. Die ÖFB-Auswahl musste sich am Sonntag vor 3.000 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion gegen die Slowakei mit einem 0:0 zufriedengeben und ist nun schon seit drei Partien sieg- und torlos. Bei Schüssen von Florian Grillitsch (61.) und Marko Arnautovic (68.) verhinderte die Stange einen Treffer.

Teamchef Franco Foda setzte neuerlich auf Goalie Daniel Bachmann in der Startformation und kündigte gleich an, dass der Watford-Schlussmann auch im ersten EM-Match am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien beginnen wird. Im Vergleich zum 0:1 gegen England am vergangenen Mittwoch nahm der Coach fünf Änderungen vor - Christopher Trimmel, Philipp Lienhart, Andreas Ulmer, Valentino Lazaro und Grillitsch starteten anstelle von Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Konrad Laimer und Xaver Schlager. David Alaba agierte bis zu seiner Auswechslung zur Pause im Mittelfeldzentrum.

Die neuformierte ÖFB-Auswahl bekam es mit einem äußerst defensiv eingestellten Gegner zu tun. Die Slowaken standen tief und ließen keine Räume offen, die Gastgeber rannten bemüht, aber zumeist ideenlos gegen den Abwehrriegel an. Die Flanken in den Strafraum fanden selten einen Abnehmer, das Durchkombinieren durch die Mitte funktionierte mehr schlecht als recht.

Daher waren Chancen Mangelware. In der 21. Minute verfehlte ein Kopfball von Sasa Kalajdzic nach Alaba-Flanke deutlich das Ziel, in der 34. Minute wurde Christoph Baumgartner nach Doppelpass mit Marcel Sabitzer der Abschluss von Milan Skriniar erschwert. Der Hoffenheim-Profi scheiterte am slowakischen Keeper Martin Dubravka.

Die Gäste kamen vor der Pause nur einmal vielversprechend vor das ÖFB-Tor - in der 27. Minute bändigte Bachmann einen Volley von Robert Mak im Nachfassen. Kurz nach dem Wiederanpfiff fanden die ohne den an der Wade blessierten Marek Hamsik angetretenen Slowaken eine Top-Chance vor. Lukas Haraslin ließ Martin Hinteregger schlecht aussehen und scheiterte dann an Bachmann. Der drauffolgende Nachschuss von Ondrej Duda wäre im Tor gelandet, traf aber den im Abseits am Boden liegenden Haraslin. Von dessen Bein flog der Ball über die Latte (51.).

Mit Arnautovic kam Schwung in die Offensive

Gelegenheiten dieser Güteklasse hatte Österreich lange nicht zu bieten. Der zur Pause eingewechselte Laimer wurde mit einem Schuss von der Strafraumgrenze genau auf Dubravka vorstellig (50.), ein Versuch von Grillitsch aus der Distanz ging weit daneben (53.). Acht Minuten später hätte der Niederösterreicher aber beinahe auf 1:0 gestellt. Grillitsch nahm einen kurz abgewerten Corner aus rund 18 Metern volley, Dubravka lenkte den Ball mit größter Mühe an die Stange.

In der 64. Minute wurde Marko Arnautovic eingetauscht, und mit dem China-Legionär kam Schwung ins ÖFB-Angriffsspiel. Der Wiener hatte mit einem Stangenschuss Pech (68.) und setzten einen Volley nach Hinteregger-Pass am langen Eck vorbei (71.).

Doch auch die Slowaken wurden noch einmal gefährlich. Nach einem Fehlpass von Trimmel zog Michal Duris allein aufs ÖFB-Tor, Bachmann rettete neuerlich (74.), wie auch bei einem Schuss von Duris aus guter Position (80.). Arnautovic antwortete mit zwei Chancen - sein Schuss in der 85. Minute wurde geblockt, bei seiner Chance in der 87. Minute war Dubravka zur Stelle. So muss die ÖFB-Elf nun schon seit 316 Minuten auf einen Torerfolg warten.

Am Montag dürfen die ÖFB-Kicker einen "Regenerationstag" mit ihren Familien verbringen, am Dienstag erfolgt dann die gemeinsame Anreise aus Wien ins EURO-Camp nach Seefeld, wo am Mittwoch erstmals trainiert wird. Der ÖFB-Tross fliegt am Samstag von Innsbruck nach Bukarest, wo am Sonntag das EM-Match gegen Nordmazedonien über die Bühne geht. (APA)