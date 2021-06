Innsbruck in totaler Reduktion

Innsbruck – Es sind die Stadtarchitekturen der 80er- und 90er-Jahre, die Stefan Rasberger mit seiner Kamera untersucht – stets auf der Suche nach dem einen Detail. Seit 2017 arbeitet er an der Serie „Stadtbild Innsbruck“, die er als fortlaufendes Projekt via Instagram veröffentlicht. Über 6000 Follower schätzen dort den cleanen Look der urbanen Details, in denen etwa das Motiv eines Lüftungsgitters (am Claudiaplatz) schon mal zur minimalistischen Malerei wird. Erstmals zeigt Rasberger seine Fotografie nun auch in einer Ausstellung, die bis kommenden Freitag noch im openspace.innsbruck (Mo–Fr 13–18 Uhr) zu sehen ist.