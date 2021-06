Höfemuseum in Kramsach: Eine Idee hält altes Tirol am Leben

Es ist dem Kramsacher Pionier Heinz Mantl zu verdanken, dass das Museum zu einer kulturellen Institution des Landes Tirols heranwachsen konnte. Heinz Mantl wurde am 31. Juli 1921 in Innsbruck geboren. In seinem Brotberuf als Elektromeister war er in vielen Bauernhäusern tätig. Dabei fielen ihm immer wieder alte Truhen, Kästen und Bauernmöbel auf, die in Kellern und Dachböden langsam verstaubten. Die alpenländischen Schätze sollten nicht ihrer Vergänglichkeit überlassen werden. Im Tausch für elektrische Geräte erwarb er damals die ersten Möbel. Im Laufe der Jahre verschwanden aber immer mehr originale Bauernhöfe und wichen Neubauten.