Perspektivenwechsel gesucht: Ziele für Zukunft Tirols

Wie Tirol auf den Klimawandel reagieren will – das will man hierzulande bereits wissen. Zumindest in Teilbereichen. Die „Tiroler Energieautonomie“ ist für 2050 geplant. Ein hehres Ziel, bedenkt man, dass hierfür u. a. das gesamte Potenzial an Wasserkraft sowie an möglichen Solarflächen in Tirol ausgenützt gehörte. Sprengkraft für noch genügend Reibeflächen zwischen ÖVP und Grünen. Ungeachtet dessen hat sich die Landesregierung dieser Tage auf eine gemeinsame „Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie“ geeinigt. Eine, die freilich aktuell mehr aus Wunschvorstellungen denn aus konkreten Umsetzungszielen zusammengesetzt ist.