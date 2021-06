Land Tirol plant Contact-Tracing-Team zu bündeln

Innsbruck – Dezentral, von Bezirkshauptmannschaft zu Bezirkshauptmannschaft. Unterstützt von einem in Innsbruck stationierten epidemiologischen Team. So hat das Land derzeit sein so genanntes „Contact Tracing“ (CT) aufgestellt. Also jenes behördliche Prozedere, das im Corona-(Verdachts-)Fall angeworfen wird, um die Kontaktnachverfolgung so punktgenau wie möglich abzuwickeln, um so Infektionsketten rasch und effizient zu unterbrechen. Dabei gilt: je höher die Fallzahlen, desto schwieriger der Erfolg für das Contact Tracing. Weil dies schlicht und einfach auch eine Frage der Kapazitäten ist.