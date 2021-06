Heute fällt endgültiges Urteil über den „Schlächter vom Balkan“

Den Haag – Der Nachfolge-Mechanismus de UNO-Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (IRMCT) wird am heutigen Dienstagnachmittag in Den Haag sein rechtskräftiges Urteil im Fall des einstigen Militärchefs der bosnischen Serben, Ratko Mladic, verkünden. In erster Instanz war er 2017 wegen Völkermordes in der ehemaligen ostbosnischen UNO-Schutzzone Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.