„Innsbruck liest“ wieder: 10.000 Bücher warten auf Verteilung

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Roman „Herr Katō spielt Familie“ der niederösterreichischen Autorin Milena Michiko Flašar. 10.000 Exemplare des Buches werden im Aktionszeitraum kostenlos an die Bevölkerung verteilt. Unter anderem wird der Roman am Sitz der Tiroler Tageszeitung in der Brunecker Straße erhältlich sein. Das Buch wurde im Herbst 2019 von einer Fachjury ausgewählt. „Mit wunderbarer Leichtigkeit erzählt die Autorin davon, wie nah sich Ernst und Spiel bisweilen sind – vor allem in familiären Angelegenheiten", beschreibt der Juryvorsitzende Thomas Wegmann die Auswahl.