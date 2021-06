Hund tötet drei Monate altes Baby in Irland

Dublin – In Irland hat ein Hund ein drei Monate altes Baby getötet. Das Mädchen habe sich in seinem Zimmer befunden, als es in der Nacht auf Montag zu dem Vorfall kam, berichtete der Sender RTÉ unter Berufung auf die Polizei. Das Kind habe schwere Kopfverletzungen erlitten, denen es schließlich in einem Krankenhaus in der nahen Großstadt Cork erlag. Die Polizei ermittelt.