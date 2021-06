Vom Horrorstart zum Rekordchampion: Kanadas spezielle WM-Geschichte

Riga - Von historisch schlecht mit dem drohenden Aus in der Gruppenphase bis zum Rekord-Weltmeister in knapp zwei Wochen: Kanadas WM-Triumph in Riga steht am Ende einer rasanten Entwicklung. Der Weg zum 27. Weltmeistertitel ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die zu dieser sonderbaren WM mit einer Turnierblase und ohne absolute Topstars passt.