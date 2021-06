Weitere Anklage im Missbrauchsfall Münster: 37-Jähriger beschuldigt

Kindesmissbrauch in Münster: Ein Polizist steht vor der Gartenlaube, die Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks ausräumen. In der Hütte sollen zwei Männer mindestens vier Kinder missbraucht haben.

Münster – Im Missbrauchsfall Münster hat die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Sie richtet sich gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Wuppertal, der bereits seit Mitte Februar in Untersuchungshaft sitzt. Er soll im März 2019 einen damals neun Jahre alten Jungen in einem Waldstück bei Dülmen schwer sexuell missbraucht haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Hauptbeschuldigter in den Verfahren ist ein 28 Jahre alter Münsteraner, der den Jungen, den Sohn seiner Lebensgefährtin, verschiedenen Männern zugeführt haben soll, die den Jungen missbrauchten. Zu den mutmaßlichen Tätern zählte laut den Ermittlungen aus der jetzt angeklagte 37-Jährige.