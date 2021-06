Für Neu-Mitglieder: Volle Leistung zum halben Preis

Vertrauen in die Prüfdienste: Die erfahrenen ÖAMTC-Techniker prüfen kompetent und objektiv Ihr Fahrzeug mit modernsten Diagnosegeräten. Gerade jetzt in der Urlaubszeit ist ein Check des Fahrzeuges anzuraten, damit die Ferien gleich entspannt beginnen.

• Up to date mit der ReiseApp: Individuell angepasste und umfassende Infos zur Reise wie beispielsweise Sehenswürdigkeiten mit

Immer in der Nähe: Mit seinen 15 Stützpunkten in ganz Tirol ist der Club immer in der Nähe seiner Mitglieder. Alle Leistungen können an allen Stützpunkten in Anspruch genommen werden.