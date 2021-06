Spezielle UEFA-Regeln sollen Spielabsagen bei Corona-Fällen verhindern

Wien - Bei der Fußball-Europameisterschaft werden sich alle Teams in "Blasen" bewegen und von der sozialen Umwelt weitgehend abgeschottet sein. Der Spielbetrieb in den europäischen Ligen hat gezeigt, dass sich Corona-Fälle trotzdem nur schwer verhindern lassen. Das Auftreten von positiven Tests bei der EM könnte dramatische Folgen haben: Weil nationales Recht vor UEFA-Regeln Vorrang hat, müssten in manchen Ländern im Extremfall ganze Teams auf Anordnung der Behörden in Quarantäne.