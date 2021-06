Ausreisetestpflicht für das Pitztal könnte mit Mittwoch enden

Arzl, Umhausen, Innsbruck – Lange Schlangen an den Teststationen, Bundesheersoldaten, die jedes Auto kontrollieren, und sehr wenig Verkehr talauswärts: Diese Situation prägte das Bild in den vergangenen Tagen im Pitztal. Mit Mittwoch läuft die Ausreisetestpflicht für das gesamte Tal aus. Und vieles deutet darauf hin, dass sie in der heutigen Sitzung von Bezirkshauptmannschaft und Corona-Einsatzstab nicht weiter verlängert wird.