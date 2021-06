Höhere Energieeffizienz: Heiz-Infos kommen bald monatlich

Wer in einem Gebäude mit Fernablesungen – etwa über Funk – wohnt, erhält ab 2022 seine Verbrauchsdaten im Monatsrhythmus. © iStock

Innsbruck – 6100 Wohnanlagen mit insgesamt 108.000 Wohnungen betreut das Unternehmen Techem Messtechnik mit Sitz in Innsbruck – eine 100-%-Tochter des weltweit operierenden deutschen Konzerns Techem Energy Services (3750 Mitarbeiter, 780 Mio. Euro Umsatz). Die zunehmende Digitalisierung – wie etwa Funksysteme in Gebäuden, um den Energieverbrauch abzulesen – hat dem Messtechnik- und Hausverwaltungs-Betrieb mit 100 Mitarbeitern in Tirol (200 in Österreich) im Vorjahr einen Wachstumsschub um 10 % auf rund 33,5 Mio. Euro beschert. „In den letzten Jahren wurde die Digitalisierung vorangetrieben“, schildert Techem-Geschäftsführer Karl Moll. Inzwischen seien rund 70 % der von Techem betreuten Wohnanlagen mit Funk-Anlagen ausgestattet, um Wärme-, Kälte- und Wasserverbrauch aus der Ferne ablesen. Solche Systeme dienen aber beispielsweise auch dazu, die Heizkurve besser anpassen zu können. „Dadurch lassen sich 5 bis 6 % des Energieverbrauchs einsparen“, so Moll. Zwar würden die Kosten für die Funk-Systeme auf die Wohnungsmieter umgelegt, dennoch seien Heiz- und Wasser-Abrechnungen unterm Strich günstiger: „Der kleine Kostenzuwachs wird durch Heiz-Ersparnis kompensiert.“

Wer in Gebäuden mit Fernablesungen wohnt, muss ab 2022 außerdem monatlich über seinen Energieverbrauch informiert werden statt wie bisher einmal im Jahr. Das wurde unlängst in mit der Novelle des Heizkostenabrechnungsgesetzes fixiert. Das biete beim Energieverbrauch mehr Transparenz und trage zur Energieeffizienz bei, meint Moll. Der Gebäudesektor sei für 40 % des europäischen Energieverbrauchs verantwortlich, schildert der Firmenchef mit Verweis auf EU-Unterlagen. Höhere Energieeffizienz würde der CO2-Ausstoß in der EU um 5 % verringern.

Künftig will Techem auch bei der E-Mobilität mitmischen. „Wir beschäftigen uns mit E-Ladestationen in Wohnanlagen und auf Parkplätzen“, so Moll. „Wir bereiten den Einstieg vor. In Tirol wird heuer das erste Pilotprojekt starten.“ Das Angebot soll vom Einbau der E-Ladestationen über deren Wartung bis zur Abrechnung reichen. (mas)