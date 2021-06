Perspektivenwoche: Tirol wird nicht neu erfunden, aber neu entdeckt

Innsbruck – „Grenzen statt Wachstum“, nicht mehr „höher, weiter, schneller“, sondern nachhaltiger und bewusster: Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) erinnerte am Beginn der „Perspektivenwoche“ über Tirol an seinen Vor-Vorgänger Wendelin Weingartner (ÖVP). War es vor mehr als 30 Jahren eine schwere Schlappe bei der Landtagswahl 1989, die damals die ÖVP zu einem Nachdenkprozess im Land gezwungen hatte, so beschleunigt jetzt die Corona-Pandemie den Perspektiven-Wechsel. Noch werden Schlagwörter skizziert wie „gesündeste Region des Alpenraums“, „Ausbau Tirols zum „Life-Science“-Standort, neue „Erfolgskriterien“ im Tourismus oder mehr „Wertschöpfung für regionale Wirtschaftskreisläufe“, die aber Schritt für Schritt mit Inhalten und konkreten Projekten gefüllt werden sollen.

Das verspricht jedenfalls Platter und gab am Montag den nächsten Generationen ein Versprechen: „Für eine verantwortungsvolle, nachhaltige, ressourcenschonende, innovations- und technologieorientierte und damit in Summe gesunde Entwicklung unsere Landes.“ Und: „Neben wirtschaftlichen Kennzahlen, wie etwa der Bettenauslastung, müssen auch Tourismusbewusstsein und Mitarbeiterzufriedenheit im Tourismusbereich betrachtet werden. Was die politische Umsetzung betrifft, blieb Platter noch vage. „Aber es wird bereits in dieser Woche konkrete Projekte geben“, verspricht er.