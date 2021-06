Eine Petition zum Schutz der Frösche: Fünf Fragen an Toni Kuen

1. Warum sammeln Sie Frösche ein? Als ich 2009 das erste Mal gesehen habe, wie viele Grasfrösche an der Sellraintalstraße überfahren werden, haben mir diese sehr leidgetan. Jährlich queren von Februar bis April Tausende Amphibien die Straße, um von der Melach zu ihren Laichgründen am Wirtsee in Grinzens zu gelangen.