„Zweifellos ein Glücksgriff“: Alfred Doppler wird 100 Jahre alt

Innsbruck – Das Interesse an neuen Möglichkeiten der Literatur- und Wissensvermittlung prägte und prägt Alfred Dopplers berufliche Laufbahn. Als Lehrer am Akademischen Gymnasium Graz verwaltete er in den 1950er- und -60er-Jahren die „audiovisuellen Unterrichtsbehelfe“ – sprich Magnetbänder. Langspielplatten und die dafür geeigneten Abspielgeräte. Während der Pandemie-bedingten Kontaktverbote der vergangenen Monate kommunizierte er via Skype mit der Außenwelt – und erfreute seine Zuhörerinnen und Zuhörer dabei nicht zuletzt mit Gedichten. Als Vortragskünstler sondergleichen galt Alfred Doppler auch als Germanistikprofessor. Noch Jahrzehnte nach seiner Emeritierung 1991 schwärmten zu Professoren gewordene frühere Doppler-Schüler von den beeindruckenden Vorlesungen des Germanisten, in denen eben nicht nur vorgelesen, sondern Texte und Kontexte zum Leben erweckt wurden.