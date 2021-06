Zu wenig leistbarer Wohnraum in Schwaz: Grüne sehen Handlungsbedarf

Schwaz – 700 Wohnungssuchende in Schwaz, rund die Hälfte meldet dringenden Bedarf. Allerdings fehlt den meisten das Geld, um sich Wohnungen, wie sie etwa derzeit am Pirchanger entstehen, kaufen zu können. „850.000 Euro wird da für eine 90 m² große Wohnung verlangt“, weiß Stadträtin Viktoria Gruber (IgLS/Grüne). Bei gefördertem sozialen Wohnbau sei die Stadt Schwaz in Verzug, konstatiert ihr Listenkollege NR Hermann Weratschnig. Es würden in diesem Bereich zwar Sanierungen stattfinden, aber die Neubauten fehlten. „35 neue geförderte Wohnungen pro Jahr braucht es in Schwaz mindestens in den nächsten Jahren“, ist Weratschnig überzeugt.