Katzenmord und vermeintlicher Raub bleiben ungesühnt

Das Opfer betrunken, der vermeintliche Räuber unter Drogeneinfluss und ein Zeuge mit Erinnerungslücken: So war es für den Schöffensenat am Montag kaum möglich, die Ereignisse an einer Innsbrucker Bushaltestelle zu rekonstruieren. Die Staatsanwältin warf einem 30-Jährigen vor, im August 2020 einen Mann niedergestoßen und ihm die Geldtasche entrissen zu haben. Bei der Verhandlung räumte das Opfer ein, „dass mir die Geldtasche auch aus der Hand gefallen sein kann, als ich angerempelt wurde“. Der Angeklagte konnte sich an nichts mehr erinnern, „ich muss so aus der Spur gewesen sein“. Ein Zeuge, der den 30-Jährigen gegenüber der Polizei noch massiv belastet hatte, schwächte seine Aussage und widersprach sich dabei. Auf einem Überwachungsvideo war nur zu sehen, dass der sichtlich desorientierte Beschuldigte in die Straßenbahn ein- und wieder ausstieg. „Es gibt keinen Nachweis, dass mein Mandant das Geld auch nur angefasst hat“, meinte dessen Anwalt. Das sah auch der Schöffensenat so – Freispruch (rechtskräftig).