Baustelle und Teststation: Im Sommer droht ein Parkchaos am Schwarzsee

Durch die Covid-Screening-Station wird der Parkplatz am Schwarzsee verkleinert. Sie wird auch über den Sommer dort bleiben, eine Lösung für das Problem soll ein „Schönwetterparkplatz“ am Seebichlweg sein. © Hinweis

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Nach einigen Anlaufschwierigkeiten nähert sich nun doch der Sommer mit großen Schritten und damit auch ein Problem für die Stadt Kitzbühel. Mit den milden Temperaturen hat der Badebetrieb am Schwarzsee wieder den Betrieb aufgenommen und auch sonst erfreut sich der See wieder größter Beliebtheit. Neben den Badegästen und den Ruhesuchenden wird der Schwarzseeparkplatz zudem von der Covid-Screeningstraße genutzt und das verkleinert den an sich schon nicht besonders großen Parkplatz noch einmal. Erschwerend kommt die Baustelle beim Alpenhotel hinzu, dadurch gehen in dem Bereich weitere Parkplätze verloren.

Eine Sanierung nach dem Sommer wird sicher notwendig sein, diese erfolgt in Abstimmung mit der BH. Hermann Huber (Straßenreferent)

Entlang des Seebichlweges konnte nun ein Ausweichparkplatz mit bis zu 100 Stellplätzen gefunden werden. „Der Ersatzparkplatz ist nicht ideal, aber wir sind froh, dass wir ihn haben“, sagt Schwarzseereferent Rudi Widmoser (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Kritisch sieht die SPÖ die Ausweichfläche, diese sei im Seenschutzgebiet, man hätte sich eine andere Lösung gewünscht. Etwa hätte die Stadt beim Alpenhotel schneller reagieren sollen.

„Dieser Vorwurf ist falsch“, ärgert sich Straßenreferent Hermann Huber (ÖVP). Es brauche einfach seine Zeit, bis auf dem Parkplatz hinter dem Alpenhotel das Gras angewachsen ist. „Für einen Parkplatz braucht es eine geschlossene Grasnarbe“, schildert Huber und diese könne so schnell nicht entstehen.

Es wird sicher chaotische Tage am Schwarzsee geben, das lässt sich heuer nicht vermeiden. Rudi Widmoser (Schwarzseereferent)

„Es wird sicher chaotische Tage am Schwarzsee geben, das lässt sich heuer nicht vermeiden“, ist der Schwarzseereferent Widmoser überzeugt. Der Schwarzsee sei sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, es gebe sowohl einen Postbus und Stadtbusanbindung als auch eine Bahnhaltestelle in unmittelbarer Nähe des Schwarzsees. „Es kann heuer auch nicht toleriert werden, dass wild irgendwo am Straßenrand oder so geparkt wird. Es wird heuer sicher einige Polizeikontrollen geben müssen. Es braucht hier auf jeden Fall einen Lernprozess“, sagt Widmoser.

Ein Problem des Ausweichparkplatzes ist, dass es sich dabei um eine Wiese handelt, die nur an trockenen Tagen genützt werden kann. „Das erscheint mir nicht sehr praktikabel. Ich möchte nicht, dass dann die Autos nach einem Gewitter in der Wiese versinken“, wirft SPÖ-Ersatzgemeinderat Reinhard Wohlfahrtstätter ein.