Betrunkener setzte in Innsbruck Sitzreihe in Bus in Brand

Innsbruck – Nach einer Brandstiftung in einem Innsbrucker Bus am Montagabend sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 38-jähriger Tscheche wird verdächtigt, die Sitzreihe in dem Bus kurz nach 21.15 Uhr angezündet zu haben. Zuvor soll er versucht haben, die Sitzbank der Haltestelle Höhenstraße in Brand zu setzen, was ihm aber nicht gelungen war.