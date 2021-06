Erster Auslandsaufenthalt als Präsident: Bidens Reise zur Rettung des Westens

Washington – Glaubt man US-Präsident Joe Biden, dann geht es in den kommenden Tagen um nichts weniger als die Rettung des Westens. Der 78-Jährige bricht morgen zur ersten Auslandsreise seiner Präsidentschaft auf. Sie führt ihn nach Europa, wo er binnen weniger Tage fast die gesamte Führung des Westens trifft. Bei der Reise gehe es erstens um „Amerikas erneuerte Verpflichtung gegenüber unseren Alliierten und Partnern“, schrieb er in der Washington Post. Und zweitens darum, „die Fähigkeit von Demokratien zu zeigen, sich den Herausforderungen dieser neuen Zeit zu stellen und ihre Gefahren abzuwenden“.

Es ist Bidens programmatische Klammer für einen beispiellosen Gipfelreigen: Freitag bis Sonntag tagen die G7 – die sieben führenden Industriestaaten – im englischen Cornwall. Von dort geht es weiter zum NATO-Gipfel am Montag in Brüssel, gefolgt am Dienstag von einem Gipfel mit der EU (vertreten durch die Präsidenten von Rat und Kommission). Am Rand trifft der US-Präsident u. a. den britischen Premier und den türkischen Staatschef (den er einen Autokraten geschimpft hatte). Zwischendrin jettet Biden – ein Katholik – vielleicht noch zum Papst nach Rom.