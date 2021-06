„Weißer Rauch“ bei den Blauen: Weichen für Herbert Kickl gestellt

Als solcher ist Norbert Hofer ja nach seiner dreiwöchigen Reha vergangenen Dienstag abhandengekommen – genervt von Kickls öffentlichen Ansagen, als FPÖ-Oberer bereitzustehen. Er hat den Machtkampf für sich entschieden. Da kann Kickl noch so oft von Legendenbildung reden. „Ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin“, befand Hofer, nachdem er den Abgang verkündet hatte.

Vorzeitig haben Haimbuchner und der Vorarlberger FPÖ-Obmann Christof Bitschi die gestrige Präsidiumssitzung verlassen – „aus terminlichen Gründen“, wie Stefan sagt. Waren sie bei der Abstimmung zugegen? Oder ist diese ohne die beiden „einstimmig“ vonstattengegangen? „Sie waren nicht dabei“, antwortet Stefan. „Sie haben bereits vorweg gesagt, dass sie die Entscheidung mittragen werden.“ Formal muss diese erst werden – bei einem Sonderparteitag am 19. Juni. Die Delegierten sind dort am Zug.

Im September 2019 war Norbert Hofer zum FPÖ-Chef gekürt worden; er folgte Heinz-Christian Strache nach den Folgen des Ibiza-Videos. Fraktionsführer Kickl hatte Hofer vor der Wahl angepriesen: Es gebe „keine bessere Führungspersönlichkeit“ in der jetzigen Situation. „Wenn es den Norbert Hofer nicht gäbe, dann müsste man den Norbert Hofer erfinden.“ 98,25 Prozent Zuspruch hat dieser damals bekommen. Was hätte Kickl in knapp zwei Wochen gern? Dazu äußert er sich nicht. Bevor er über seine Partei und deren Konkurrenten redet, preist Schnedlitz Kickl an. Er referiert dessen Biografie, um dann zu befinden: Nicht nur Erfahrung im Metier habe die neue Nummer 1, diese sei „auch die intellektuelle Speerspitze der FPÖ, bodenständig aufgewachsen – und bodenständig geblieben“. Kickl habe „strategisches Geschick, Weitblick. Und er kann über Parteigrenzen hinaus verbinden.“ Das sehen Polit-Konkurrenten wohl anders.