Vier Tage mit vielen Medaillen: Tiroler Athleten glänzten bei Austria Sports Finals

Die Medaillen baumelten am vergangenen Wochenende nicht nur um den Hals der Inliner Manuel Vogl (r.) und Alexander Farthofer.

Graz – 3000 Athletinnen aus 24 Sportfachverbänden, 250 Bewerbe auf 16 Sportstätten – die Austrian Sports Finals in Graz hatten es in sich und brachten einige Tiroler Erfolge, die TT berichtete: Es gab aber an einem intensiven Wochenende einen weiteren Grund zur Freude: