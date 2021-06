TT-Flusskreuzfahrt “Rhein-Romantik“ mit der Viva Tiara

Dann haben wir das Richtige für Sie: Nach der gemütlichen Anreise mit Flug ab Innsbruck und interessanter Busfahrt mit Stopp in Limburg und Düsseldorf checken Sie auf Ihrem schwimmenden Hotel — der VIVA TIARA — ein und los geht's. Entspannt wie das Rheinland, aber mit französischem Charme und mediterraner Note, so präsentiert sich das liebliche Straßburg, in dem es sich nach mittelalterlicher Fachwerkidylle in Mainz und dem kaiserlichen Speyer fantastisch schlemmen und shoppen lässt. Sagen Sie den grünen Tälern des Elsass Adieu und stoßen Sie entlang des Rheingaus mit weltbekannten Weinen an, bevor Ihnen Köln ein herzliches „Joode Morje" entgegenruft. Schweben sie in Koblenz mit der Seilbahn über dem Rhein, halten Sie nach der sagenumwobenen Loreley Ausschau und erkunden Sie die imposante Krypta im Dom zu Speyer (die fakultativen Ausflüge werden von der Reederei zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben).