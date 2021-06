Arbeitslosigkeit sinkt durch Öffnungen weiter: Noch 375.500 ohne Job

Wien – Die Öffnungen und der Konjunkturaufschwung lassen die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Derzeit sind 375.500 Personen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. Das sind um 15.405 Arbeitslose und 1.475 Schulungsteilnehmer weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Arbeitsmarktentwicklung sei „deutlich besser als ursprünglich erwartet", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Zahlen.