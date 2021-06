Die Uhr tickt beim FC Wacker Innsbruck: „Die Wochen der Wahrheit“

Innsbruck – Sollte nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, also tief in der Nacht, nicht noch etwas Außergewöhnliches passiert sein, dann flossen gestern keine 730.000 Euro auf das Wacker-Konto. Kein Investor-Geld, keine Partnerschaft, lautet das Motto in der Geschäftsstelle nach dem Verstreichen der 7-Tage-Frist (Termin ursprünglich Ende Juni).