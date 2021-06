Weltweiter Internetausfall: Mehrere große Websites nicht mehr erreichbar

New York – Weltweit waren am Dienstag Teile des Internets nicht erreichbar. Betroffen sind Websites großer Medienunternehmen, aber auch von anderen Portalen. Nicht erreichbar waren Dienstagmittag etwa die New York Times und CNN. Wie der britische Independent berichtet, waren auch Amazon.co.uk und der offizielle Internetauftritt der britischen Regierung zumindest kurzfristig nicht erreichbar. Ebenfalls nicht aufrufbar waren Portale wie Reddit und das Twitch. Statt der Inhalte wurde eine Fehlermeldung angezeigt.