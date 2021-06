Zidansek trifft auf Pawljutschenkowa: Überraschungsduell im Paris-Halbfinale

© Javier Garcia/BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Paris – Die Slowenin Tamara Zidansek und die Russin Anastasia Pawljutschenkowa bestreiten im Frauen-Einzel das erste Semifinale der mit 34,37 Millionen Euro dotierten Tennis-French-Open. Zidansek steht als erste Spielerin ihres Landes in der Vorschlussrunde eines Grand Slams. Sie besiegte am Dienstag die Spanierin Paula Badosa 7:5,4:6,8:6. Zidansek hatte zuvor noch nie die zweite Runde bei einem der vier Grand-Slam-Turniere überstanden. "Es ist ein überragendes Gefühl", sagte sie.

Die mit 29 Jahren um sechs Jahre ältere Pawljutschenkowa schaffte es in ihrer langen Karriere ebenfalls erstmals in eine Major-Vorschlussrunde, und das beim 52. Versuch. Nun besiegte sie ihre Landsfrau und Doppelpartnerin Jelena Rybakina 6:7(2),6:2,9:7. Sechsmal war Pawljutschenkowa davor in Grand-Slam-Viertelfinalspielen ausgeschieden. Die 21-jährige Rybakina, Achtelfinal-Bezwingerin von US-Star Serena Williams, beendete die Partie nach 2:33 Stunden mit einem Doppelfehler. (APA/dpa)