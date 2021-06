Das teuerste Geldstück der Welt: Knapp 19 Mio. Dollar für US-Goldmünze

New York – Eine in den 30er-Jahren geprägte US-Goldmünze ist das teuerste Geldstück der Welt: Die Münze mit einem Nennwert von 20 Dollar aus der Sammlung von US-Schuhdesigner Stuart Weitzman (79) wurde am Dienstag bei Sotheby‘s in New York zum Rekordpreis von 18,87 Millionen Dollar (rund 15,5 Millionen Euro) versteigert. Sie gehört zur Serie der letzten als „Double Eagle“ bekannten und als reguläres Zahlungsmittel bestimmten Goldmünzen, die in den USA bis 1933 geprägt wurden.