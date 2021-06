Lkw erfasste in Fulpmes Rettungsauto im Einsatz: Lenker (41) schwer verletzt

Nachdem der entgegenkommende Verkehr angehalten hatte, wollte der 41-jährige Rettungslenker den Lkw überholen. Just in diesem Moment setzte der 42-jährige Lkw-Fahrer zum Linksabbiegen in die Gschnalsgasse an. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Rettungslenker schwer verletzt wurde. Laut Polizei erlitt er eine Rippenfraktur. Der Lkw-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (TT.com)