Ausstellung „Body & Soul": Körperliches gegen Abstraktes

Innsbruck – Als Elke Silvia Krystufek 2009 auf der Biennale in Venedig eine Reihe männliche, dem direkten Blick ausweichende Akte in den rechten Flügel des Österreichischen Pavillons hing, war das schon noch Sensation. Gerade in einer derart traditionellen Ausstellungsumgebung, in der das „starke Geschlecht“ bis heute nachwirkt. Krystufek wollte mit ihrer „weiblichen Schaulust“ ein Tabu brechen, am Eingang pinselte sie den Begriff sogar an die Wand. Das Besondere ihrer konzeptuellen Malerei: Sie war über die Leinwand hinaus gedacht, an der Wand mit gepinselten Texten versehen.