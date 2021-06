Milenka Michiko Flašar: Leise Lächler für schwere Stunden

Lesungen und Diskussion . Milena Michiko Flašar liest morgen, Donnerstag, in der Stadtbibliothek Innsbruck. Beginn: 19 Uhr. Am Freitag, 11.6., ist eine Kurzlesung der Autorin im Lesecafé der Stadtbibliothek angekündigt (18 Uhr). Am Samstag lesen und diskutieren Flašar und David Bröderbauer („Waldtauchen“) im Alpenzoo. Beginn: 19 Uhr.

Im Kino . Am Dienstag, 15.6., wird der Film „Kirschblüten Hanami“ im Leokino gezeigt. Beginn: 19 Uhr. Karten sind in der Stadtbibliothek erhältlich.

Verteilstellen. 10.000 Exemplare von Milena Michiko Flašars Roman „Herr Katō spielt Familie“ wurden für „Innsbruck liest“ aufgelegt. Sie sind am Freitag, 11.6. an verschiedenen Orten in Innsbruck erhältlich, darunter im Foyer der Tiroler Tageszeitung, im Audiversum, sowie in der Stadt-, der Uni- und der AK-Bibliothek und in allen Innsbrucker Buchhandlungen. Weitere Infos: stadtbibliothek.innsbruck.gv.at