Tiroler Verein Zukunft für Tshumbe sucht Räder für Kongo

Alle Produkte werden nämlich direkt vor Ort in der Demokratischen Republik Kongo gekauft, damit die Wertschöpfung möglichst in der Region bleibt sowie die Transportkosten so niedrig wie möglich gehalten werden. „Die Fahrräder können im etwa 150 Kilometer entfernten Lodja gekauft werden und kosten jeweils 100 Euro“, erklärt die Obfrau des Vereins, Manuela Erber-Telemaque, Sie konnte nach einer langen Zwangspause aufgrund der Pandemie erst kürzlich wieder nach Afrika fliegen. Das ging mit einem negativen PCR-Test in der Tasche relativ problemlos.