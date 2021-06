„JEM Talks": Reuttener Jugend soll den Ort mitgestalten

Reutte – Der Bezirkshauptort Reutte möchte als „familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert werden. Dafür wurde ein umfassender Entwicklungsprozess gestartet, in den auch Ideen von Bürgern aller Altersgruppen einfließen sollen. Die Auftaktveranstaltung für die kommunale Weiterentwicklung fand bereits im Februar 2020 in der Sporthalle Reutte statt.

Gleichzeitig arbeiteten die Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit Reutte (MOJA) und des Jugendzentrums zusammen mit Andrea Weirather, der Obfrau des Ausschusses für Bildung, Jugend und Integration, an einem Konzept für einen regelmäßigen und niederschwelligen Jugenddialog mit der Gemeindeführung. Nach Abstimmung dieses Konzepts mit Bürgermeister Günter Salchner ist es nun so weit. Die so genannten „#JEM Talks“ – JEM steht für „Jugend entscheidet mit“ – starten. Bürgermeister Salchner und Gemeindevorstand Weirather stehen dabei den Jugendlichen jeden ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr im Jugendzentrum für einen offenen Austausch zur Verfügung. Aufgrund des Fenstertags in der Vorwoche findet das erste Treffen erst diesen Freitag, 11. Juni, statt. Anmeldung ist hierfür keine erforderlich. Weirather: „Jeder Jugendliche oder junge Erwachsene, der die Gelegenheit zum Gespräch mit der Gemeindeführung nutzen will, ist willkommen.“