Nach dem NATO-Abzug: Kommt der Kampf um Kabul?

Afghanische Truppen am Ende ihrer Militär-Ausbildung.

Kabul – Parallel zum Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan rücken die Taliban weiter vor. Allein in den vergangenen Tagen sollen vier weitere Bezirke an die Islamisten gefallen sei. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es fünf Bezirke, die die afghanische Armee teils rasch zurückerobern konnte. Berichten zufolge rücken die Taliban auch näher an die großen Städte heran und bringen Fernstraßen unter ihre Kontrolle. Mehrere Provinzhauptstädte, darunter die zweitgrößte Stadt Kandahar, sollen umzingelt sein.